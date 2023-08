Juíza federal definirá data para julgamento histórico de Trump

A data daquele que poderá ser um dos julgamentos mais importantes da história dos Estados Unidos será anunciada nesta segunda-feira (28), quando uma juíza federal definir o calendário da audiência em Washington contra o ex-presidente Donald Trump.

Poucos dias depois do episódio inédito da foto do ex-presidente tirada em uma prisão da Geórgia (sudeste), como resultado da sua quarta acusação criminal, o destino do favorito para as primárias do Partido Republicano dependerá parcialmente da juíza do Tribunal de Distrito, Tanya Chutkan.

Trump enfrenta acusações de conspiração para anular as eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden.