Japão acusa China de atividades contra o país

"Pedimos que apelem ao povo chinês que atue com calma e responsabilidade", acrescentou Kishida.

"Após o despejo (da água da usina de Fukushima) no oceano, os Estados Unidos, por exemplo, declararam-se satisfeitos com o processo seguro, altamente transparente e cientificamente justificado implementado pelo Japão", afirmou o primeiro-ministro japonês.

"Gostaríamos de transmitir estas vozes da comunidade internacional ao governo chinês", acrescentou.

Na semana passada, a China suspendeu todas as importações de produtos pesqueiros do Japão, em resposta ao início do despejo de água, resultado das operações necessárias para resfriar os reatores da central nuclear de Fukushima Daiichi, devastada pelo terrível tsunami de 2011 no nordeste do Japão.

O processo foi validado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Japão garante que será seguro para o ambiente e para a saúde humana.

Desde o início da operação, empresas japonesas, aparentemente aleatórias, de padarias a aquários, começaram a receber milhares de chamadas de números chineses.