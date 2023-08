Isolada, Chipre do Norte espera que seu novo aeroporto receba voos internacionais

A autoproclamada RTCN, reconhecida apenas pela Turquia, é habitada por turco-cipriotas e colonos turcos, enquanto na República de Chipre, membro da União Europeia (UE) e da zona do euro, os cipriotas gregos vivem na parte sul.

Isolada há quase meio século, a República Turca de Chipre do Norte (RTCN) acaba de inaugurar um grande terminal aeroportuário e sonha receber voos internacionais, apesar de uma intrincada situação política na ilha mediterrânea que limita as suas conexões à Turquia.

O espaço aéreo também está dividido em dois. A RTCN, que não é reconhecida pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), controla a parte norte da Região de Informação de Voo (FIR) de Nicósia e uma parte da FIR de Ancara, na costa sul da Turquia, segundo informou à AFP o diretor da aviação civil da RTCN, Moustafa Sofi.

Os únicos aviões que chegam a Ercan, um aeroporto situado nos arredores da parte ocupada de Nicósia e "não reconhecido pela comunidade aeronáutica internacional", vêm da Turquia, insistem autoridades da direção de aviação civil da República de Chipre, que controla apenas o espaço aéreo no sul da ilha.

Apesar do embargo internacional, Chipre do Norte tem comércio com o sul da ilha e também recebe muitos turistas atraídos pelas praias de águas azul-turquesa e monumentos históricos, a preços muito atrativos.

O novo terminal de Ercan, seis vezes maior que as instalações anteriores e com um custo de quase 500 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais na cotação atual), é "uma etapa importante para o nosso país, que levará o turismo e o desenvolvimento econômico a um nível ainda mais elevado", garantiu à imprensa o ministro do Turismo, Fikri Ataoglu.

O novo terminal terá capacidade para receber 10 milhões de passageiros por ano (contra quatro milhões nos últimos anos), segundo as autoridades de aviação civil da RTCN. Este é um nível comparável aos dois aeroportos do sul da ilha, em Larnaca e Paphos (9,2 milhões de passageiros em 2022).