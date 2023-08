Grega Maria Sakkari cai para número 71 do mundo na primeira surpresa do US Open

O US Open teve sua primeira surpresa nesta segunda-feira (28), na rodada inaugural do torneio, com a eliminação da grega Maria Sakkari, número 8 do mundo, para a espanhola Rebeka Masarova (71ª).

Masarova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 28 minutos na quadra 17 de Flushing Meadows (Nova York).

Sakkari, semifinalista do US Open em 2021, não conseguiu em nenhum momento impor seu serviço e crescer nos momentos decisivos, enquanto Masarova aproveitou os três 'break points' que teve na partida.