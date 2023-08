Fundador da Foxconn anuncia candidatura à presidência em Taiwan

"Decidi entrar na corrida presidencial de 2024", disse Gou em uma entrevista coletiva. O empresário fez fortuna ao transformar a Foxconn em uma das maiores empresas terceirizadas do mundo para a produção de aparelhos eletrônicos, incluindo os iPhones da Apple.

"Peço ao povo de Taiwan que me dê quatro anos. Prometo trazer a paz ao Estreito de Taiwan para os próximos 50 anos e estabelecer bases mais profundas para a confiança mútua entre as duas partes", declarou na entrevista coletiva.

Os analistas consideram uma vitória de Gou algo improvável, em uma disputa na qual três candidatos da oposição enfrentarão o aspirante do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), o atual vice-presidente Lai Ching-te, que lidera as pesquisas.

As ambições de Gou de governar a ilha são antigas. Ele buscou este ano a candidatura pelo principal partido de oposição, o Kuomingtan (KMT).

"O Partido Democrático Progressista está no poder há mais de sete anos e trouxe o perigo de uma guerra para Taiwan", criticou o bilionário.

A China intensificou a pressão diplomática e militar contra a ilha desde que a presidente Tsai Ing-wen, do DPP, chegou ao poder em 2016.

Depois do DPP de Lai, o segundo colocado nas pesquisas é Ko Wen-je, do pequeno Partido Popular de Taiwan (TPP), seguido por Hou Yu-ih, do KMT.

"Em um cenário de quatro vias, seria improvável uma vitória de algum candidato de oposição", afirmou Sung Wen-ti, professor do programa de estudos sobre Taiwan da Universidade Nacional da Austrália.

A entrada de Gou na disputa, no entanto, "pode criar um novo senso de urgência para que a oposição trabalhe em conjunto", acrescentou.