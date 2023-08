Ex-funcionária de comissão antimáfia da ONU é presa na Guatemala

"Obviamente é uma criminalização, perseguição e um processo criminal desnecessário do Ministério Público (Promotoria)", disse González, de 56 anos.

A Promotoria realizou uma operação contra ex-oficiais de justiça e também abriu um processo por lavagem de dinheiro contra José Rubén Zamora, dono de um jornal que investigava casos de corrupção, que foi condenado em maio a seis anos de prisão.

Além disso, a Promotoria guatemalteca foi criticada pelo país e pelo exterior devido à intromissão no processo eleitoral recém-finalizado - no qual abriram uma investigação contra o partido Semilla, do deputado sócio-democrata Bernardo Arévalo, com o objetivo aparente de impedi-lo de ganhar a eleição presidencial de 20 de agosto.

Gonzáles e outros ex-procuradores são acusados, majoritariamente, por abuso de autoridade na Promotoria, liderada por María Consuelo Porras - que em 2021 foi incluída em uma lista dos EUA que apontavam personagens "corruptos" da América Central.

González, de 56 anos, participou de investigações da Comissão Internacional Contra a Impunidade na Guatemala (Cicig), uma entidade endossada pela ONU que destrinchou redes de corrupção estatais entre 2007 e 2019.

Como advogada, ela defendeu a ex-promotora antimáfia Virginia Laparra, condenada no ano passado a quatro anos de prisão por abuso de autoridade, em um polêmico julgamento criticado pelos Estados Unidos e pela União Europeia.