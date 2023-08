EUA e China criarão grupo de trabalho para questões comerciais

Estados Unidos e China anunciaram a criação de um grupo de trabalho para questões comerciais, anunciou nesta segunda-feira (28) o Departamento do Comércio americano, no momento em que as duas potências mundiais tentam reduzir as tensões bilaterais. A secretária americana do Comércio, Gina Raimondo, e seu homólogo chinês, Wang Wentao, alcançaram o acordo durante uma reunião com suas delegações em Pequim. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Gina Raimondo é a quarta funcionária de alto escalão do governo Joe Biden que viaja à China este ano, um sinal da aproximação entre os dois países.

As visitas podem resultar no agendamento de uma reunião entre os dois presidentes, o americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping. Os dois países concordaram em criar um grupo de trabalho para "buscar soluções a questões comerciais e de investimentos", afirma um comunicado divulgado pelo Departamento do Comércio americano. O grupo de trabalho se reunirá duas vezes por ano a nível vice-ministerial. O primeiro encontro acontecerá nos Estados Unidos, no início de 2024, segundo o texto. Também concordaram em estabelecer o que Washington chamou de "troca de informações sobre a aplicação do controle de exportações", apresentado como uma plataforma para "reduzir os mal-entendidos sobre as políticas de segurança nacional dos Estados Unidos". "Nós compartilhamos 700 bilhões de dólares (3,4 trilhões de reais na cotação atual) em comércio e eu concordo com você que é profundamente importante que tenhamos uma relação econômica estável", disse a secretária americana ao ministro chinês, segundo um comunicado divulgado pelo Departamento do Comércio. "É uma relação complicada, uma relação desafiadora", acrescentou.

"Nós vamos, é claro, discordar em algumas questões, mas acredito que podemos estabelecer progressos se formos diretos, abertos e práticos", completou. Os dois se reuniram com suas respectivas equipes, segundo as imagens divulgadas pela emissora estatal CCTV. "Bem-vinda. É um grande prazer iniciar este diálogo para coordenar as áreas da economia e comércio", declarou o ministro chinês do Comércio.

Gina Raimondo desembarcou no domingo em Pequim e foi recebida por Li Feng, diretor do ministério do Comércio para América e Oceania. Ela também pretende visitar a capital econômica chinesa, Xangai. As relações entre Estados Unidos e China estão no pior nível em várias décadas, em grande parte devido às restrições comerciais americanas.