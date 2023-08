Escola raspa cabeça de alunas por usarem véu incorretamente na Indonésia

Um professor de uma escola na Indonésia raspou parcialmente a cabeça de cerca de dez meninas, acusadas de usarem incorretamente seus véus islâmicos, disse nesta segunda-feira(28) o diretor da instituição.

Em algumas regiões conservadoras deste arquipélago do sudeste asiático, com a maior população muçulmana do mundo, as estudantes devem usar o hijab, que faz parte do uniforme do ensino público.

O professor, cuja identidade não foi revelada pela escola de ensino médio SMPN 1, na cidade de Lamongan, província de Java Oriental, castigou 14 estudantes muçulmanas por sua vestimenta considerada incorreta e raspou parte de seus cabelos, indicou Harto, o diretor da escola, que como muitos indonésios só tem um nome.