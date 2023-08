Erdogan viajará à Rússia 'em breve' para encontro com Putin

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, viajará à Rússia "em breve" para conversar com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre uma possível retomada do acordo de exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro, anunciou nesta segunda-feira (28) o porta-voz do seu partido, Omer Celik.

"Nosso presidente tomou a iniciativa" de dialogar sobre a retomada do acordo "e assim evitar que o mundo acabe enfrentando uma crise alimentar. Ele visitará Sochi em breve. Pensamos que, depois dessa visita, pode haver novidades", afirmou Celik.

Até o momento, as autoridades da Rússia e da Turquia não especificaram a data exata da visita.