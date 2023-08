Comunicado do Business Wire :Trilliant

A Trilliant, uma importante fornecedora internacional de soluções para infraestrutura avançada de medição (AMI), redes inteligentes, cidades inteligentes e IIoT, continua a centrar-se em seu compromisso com a sustentabilidade para seus clientes e a empresa por meio de novas recertificações, prêmios e avaliações. A Trilliant anunciou anteriormente que seu Sistema de Gestão Integrado foi recertificado para ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Recentemente, a DEKRA Audits também recertificou a Trilliant nas seguintes áreas, solidificando o compromisso da Trilliant com operações comerciais sustentáveis: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- Norma ISO 27001:2013 para sistemas de gerenciamento de segurança da informação (ISMS): A ISO 27001 é a norma mais conhecida do mundo para ISMS e define os requisitos que um ISMS deve atender. A norma fornece às empresas orientação para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gerenciamento de segurança da informação. A conformidade com a ISO/IEC 27001 significa que uma organização ou empresa implementou um sistema para gerenciar os riscos relacionados à segurança dos dados de propriedade da empresa ou por ela manipulados, e que esse sistema respeita todas as práticas recomendadas e os princípios consagrados nessa norma internacional.

-- Norma ISO 45001:2018 para sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO):A ISO 45001:2018 especifica requisitos para um sistema de gerenciamento de SSO. Fornece orientações para seu uso, permitindo que as organizações ofereçam locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho, além de melhorar proativamente o desempenho de SSO. Em junho de 2023, a Trilliant foi recertificada para a Certificação ECORESPONSIBLE?, progredindo para o Nível 2 (Desempenho). Esta certificação em gestão do desenvolvimento sustentável faz parte de um processo contínuo de melhoria de quatro níveis, concebido para ajudar as organizações a melhorar o seu desempenho global em termos econômicos, ambientais, sociais e de governança. Ao tomar decisões estratégicas relativas ao desenvolvimento sustentável por meio de suas práticas ECORESPONSÁVEIS, as organizações mostram a sua contribuição tangível para o desenvolvimento sustentável. Ao fazê-lo, reduzem o seu impacto ecológico e melhoram a sua cadeia de valor. A Trilliant também recebeu uma medalha de prata da EcoVadis em 2022 e ficou entre os 19% melhores em seu setor. A EcoVadis cresceu e se tornou a maior e mais confiável fornecedora de classificações de sustentabilidade empresarial do mundo, criando uma rede global de mais de 100.000 empresas classificadas. As medalhas da EcoVadis reconhecem as empresas que concluíram o processo de avaliação da EcoVadis e demonstraram um sistema de gerenciamento relativamente forte que aborda os critérios de sustentabilidade, conforme descrito na metodologia da EcoVadis. As empresas também devem atender a critérios específicos de licenciamento e elegibilidade. O escritório da Trilliant em Granby, Québec, foi recentemente reconhecido pela Cidade de Granby com um Prêmio de Reconhecimento Ambiental. Esse prêmio homenageia cidadãos, organizações sem fins lucrativos, empresas, indústrias e instituições educacionais da Cidade de Granby que fizeram uma contribuição excepcional para a comunidade e sua reputação por meio de seu compromisso e realizações em questões ambientais e de desenvolvimento sustentável. A Trilliant foi homenageada na categoria Indústria Sustentável por sua certificação ECORESPONSIBLE?. Sustentabilidade: um pilar fundamental da estratégia da Trilliant A Trilliant entende que a sustentabilidade não é apenas importante para as gerações futuras, mas que as concessionárias e as cidades querem saber que seus vendedores e fornecedores estão dedicados à responsabilidade social. Para demonstrar o seu compromisso, a Trilliant é membro participante do Pacto Global da ONU. O pacto é um apelo global à ação para que as empresas apoiem os objetivos de desenvolvimento social (ODS) da ONU. A Trilliant está centrada em quatro desses objetivos, que continuam a orientar a estratégia da empresa e a alinhá-la com sua missão: energia limpa e acessível; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; e ação climática.

"Nosso compromisso com a sustentabilidade em nosso trabalho nunca foi tão claro", disse Andy White, presidente e diretor executivo da Trilliant. "Nossas certificações e prêmios permitem que a Trilliant seja responsável e garanta que nossas metas e práticas tenham um impacto positivo em nossos clientes, parceiros e todas as partes interessadas. Também estamos orgulhosos dos membros da nossa equipe global, que estão motivados a se envolver em iniciativas alinhadas com os ODS da ONU." Pensando no futuro, a empresa contratou a COESIO - especialistas independentes em sustentabilidade - para finalizar e apoiar a implementação do plano Net Zero da Trilliant. A Trilliant compartilhará seu progresso e impacto em uma atualização futura. Sobre a Trilliant

