Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis de fibras e tecnologia para o setor têxtil e de vestuário, anunciou hoje que irá expor seus mais recentes produtos na Intertextile de Xangai, de 28 a 30 de agosto. O estande da empresa irá apresentar três novas fibras da marca LYCRA® fazendo sua estreia na feira: fibra LYCRA® ADAPTIV BLACK, fibra LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE e tecnologia LYCRA® SHEER SENSATION. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230827353709/pt/

Para satisfazer a necessidade do mercado por roupas duráveis que ofereçam tamanhos mais inclusivos, maior conforto e maior funcionalidade, a The LYCRA Company está expandindo seu portfólio de fibras LYCRA® ADAPTIV para incluir duas novas fibras: fibra LYCRA® ADAPTIV BLACK e fibra LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE. A fibra LYCRA® ADAPTIV BLACK é para roupas esportivas e de tempo livre de longa duração que ajudam a reduzir os danos às fibras causados pelos raios UV, protetor solar e cremes anti-fricção que podem impactar negativamente o ajuste, a funcionalidade e a vida útil de uma peça de roupa. Esta tecnologia também oferece uma cor preta verdadeira durável e fiada que resiste ao desbotamento e minimiza o desgaste e o brilho da fibra. Os fabricantes de roupas e marcas podem criar peças de vestuário de tamanhos inclusivos, que proporcionam um ajuste de segunda pele e maior conforto com esta fibra versátil. A fibra LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE é a solução para trajes de banho e roupas esportivas duráveis que duram até 10 vezes mais do que roupas feitas com spandex desprotegido, enquanto proporciona modelagem, conforto dinâmico e uma janela de ajuste mais ampla para se adaptar a diferentes tipos de corpo e permitir colocar e tirar com facilidade. O Rosset Group, uma das maiores e mais diferenciadas malharias da América Latina, desenvolveu os tecidos com fibra LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE para Intertextile. The LYCRA Company também está lançando a tecnologia LYCRA® SHEER SENSATION na China. Esta versão antiestática de propriedade da fibra LYCRA® foi desenvolvida em resposta às percepções de consumo que indicavam que os clientes de meias transparentes desejavam uma solução permanente para a incômoda aderência estática. O estande da marca LYCRA® também irá contar com tecidos e roupas confeccionadas com tecnologia LYCRA® FitSense?, tecnologia de absorção de umidade COOLMAX® para refrescar e a tecnologia THERMOLITE® para um leve calor. As soluções sustentáveis em exposição incluem nossa família de fibras feitas 100% de resíduos têxteis, PET 100% reciclado e fibra reciclada antes do consumo, oferecidas sob as marcas LYCRA® EcoMade, COOLMAX® EcoMade e THERMOLITE® EcoMade. Os participantes também podem aprender sobre o desenvolvimento de fibras bio-derivadas LYCRA® feitas com QIRA®, Esta oferta sustentável feita com milho tem potencial de reduzir emissões de CO2 em até 44%* quando comparado com o spandex feito com matérias-primas tradicionais.

A Intertextile de Xangai também é a plataforma de lançamento da Ásia-Pacífico de uma nova campanha de marca de sustentabilidade da The LYCRA Company por título "Waste for Good" (Desperdício para o Bem). A mensagem promove o avanço da circularidade no setor têxtil e de vestuário com tecnologias COOLMAX® e THERMOLITE® EcoMade. "Estamos animados com o retorno da Intertextile de Xangai e na expectativa de nos encontrarmos pessoalmente com parceiros estratégicos e novos clientes após seu cancelamento no ano passado", disse Vincent Hu, vice-presidente de vestuários na Ásia e presidente na região APAC da The LYCRA Company. "Teremos dois anos de novos produtos em exposição e prevemos um grande interesse na nossa gama de ofertas inovadoras e sustentáveis criadas para atender às necessidades dos clientes." O pavilhão da marca LYCRA®, localizado no galpão 4.1, possui seu maior espaço de exposição com 932 metros quadrados e conta com 28 co-expositores unidos sob o tema "Co-Create the Future Today" (Co-criar o Futuro Hoje). Acesse a página do evento da Intertextile de Xangai em lycra.com para saber mais sobre o pavilhão, ver sua planta e explorar os salões de exposição virtuais dos co-expositores.

*Estimativa de triagem 'Cradle-to-Gate' LCA para uma instalação representativa de produção de fibras LYCRA®, junho de 2022, Ramboll US Consulting, Inc. Sobre a The LYCRA Company The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, possuindo marcas comerciais e de consumo de liderança como: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é mundialmente reconhecida por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis, suporte de marketing e mercado LYCRA ONE?. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, ao desenvolver inovações exclusivas concebidas para satisfazer as necessidades do cliente por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse lycra.com.