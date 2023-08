Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

O Departamento de Administração de Regulação de Mercado do Distrito Haidian, Pequim, notificou a Sinovac Pequim que o acionista minoritário e o representante legal da Sinovac Pequim foram alterados de acordo com o Aviso de Assistência à Execução do Veredicto do Tribunal, a Ordem de Execução do Veredicto e o Julgamento de Consentimento sobre o Acordo Civil de Mediação pelo Tribunal Popular do Distrito de Zhangdian, província de Shandong, cidade de Zibo. Assim, a Sinovac Hong Kong e a Shandong Sinobioway detêm, cada uma, 73,09% e 26,91% das participações acionárias na Sinovac Pequim, respectivamente. Weidong Yin foi nomeado representante legal e presidente do conselho de administração da Sinovac Pequim. O Departamento de Administração de Regulação de Mercado do Distrito Haidian, Pequim, emitiu uma licença comercial atualizada para a Sinovac Pequim, com data de 25 de agosto de 2023.

A Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" ou a "Empresa"), fornecedora de produtos biofarmacêuticos líder na China, anunciou hoje que a subsidiária da Empresa, Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Pequim"), alterou seu representante legal para Weidong Yin, presidente do conselho de administração, presidente e CEO da Empresa.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China que se concentra em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos biomédicos que protegem contra doenças infecciosas humanas.

