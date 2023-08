Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma cooperação estratégica com a CAST AI, empresa com liderança em SaaS e especializada em otimização automatizada de custos para clientes que executam seus aplicativos nativos de nuvem no Google Cloud, AWS e Microsoft Azure. A parceria irá ajudar as empresas a economizar, em média, mais de 60% em custos de nuvem à medida que modernizam aplicativos legados para migrar à nuvem. Esta cooperação reúne a plataforma Infinity da LTIMindtree com a plataforma de otimização de custos em nuvem da CAST AI, a fim de oferecer às empresas uma visão completa de seu portfólio de nuvem. Esta oferta combinada irá capacitar as organizações a otimizar a gestão e custos de Kubernetes em ambientes de nuvem única ou múltipla, sem qualquer intervenção manual. Também irá auxiliar a liberar o tempo dos clientes em tarefas rotineiras, ao automatizar 100% de sua infraestrutura nativa de nuvem, resultando em maior estabilidade e redução de custos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos empolgados pela parceria com a LTIMindtree, líder mundial em ajudar organizações a navegar na jornada de transformação digital", disse Yuri Frayman, Diretor Executivo e Co-fundador da CAST AI. "Nossa especialidade na CAST AI gira ao redor da otimização de custos de nuvem. Tão somente a Google Cloud Platform dispõe de algumas centenas de máquinas virtuais. O esforço manual de configuração de recursos, seleção de máquinas virtuais e definição de políticas de escalonamento automático é esmagador. E, francamente, custa mais do que o impacto na otimização. Automatizamos todo o processo, ao reduzir seus custos de nuvem em tempo real."

"Esta parceria com a CAST AI nos permitiu oferecer serviços discretos a nossos clientes, alinhados com suas metas e objetivos comerciais. Por meio desta cooperação, ajudamos nossos clientes a obter valor de seus investimentos em nuvem mediante melhor capacidade de observação de ponta a ponta e otimização de custos, além de liberar seu orçamento para modernização", afirmou Nachiket Deshpande, Diretor em Tempo Integral e Diretor de Operações na LTIMindtree. A cooperação irá reforçar a proposta de valor e ajudar as organizações a alinhar suas estratégias de uso de nuvem, bem como conseguir economias contínuas de custos. Sobre a LTIMindtree A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria tecnológica e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar tecnologias digitais. Como parceiro de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz vasta experiência de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados comerciais em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 82.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree para superar os mais complexos desafios comerciais e entregar transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/. Sobre a CAST AI A CAST AI é uma plataforma completa de automação nativa de nuvem, que reduz contas de nuvens de clientes, em média, em mais de 60%. Desenvolvida com IA, a CAST AI proporciona automação de custos de nuvem para aplicativos em contêineres da vida real executados em AWS, GCP e Azure. Os fundadores da CAST AI são empreendedores em série que vêm desenvolvendo soluções avançadas de IA há mais de uma década e conduziram com sucesso startups anteriores para aquisições pelo Google, Comcast e Oracle. A empresa arrecadou US$ 38 milhões de investidores, incluindo Creandum, Cota Capital e Uncorrelated Ventures.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230826680310/pt/