Comunicado do Business Wire :APsystems

A APsystems, Líder Mundial em Tecnologia MLPE Multiplataforma, se orgulha em anunciar à abertura de sua nova filial no Brasil, reafirmando seu compromisso com o mercado latino-americano. Com quase uma década de experiência na região da LATAM e presença física nos últimos sete anos, com escritório no México, a APsystems tem orgulho de expandir suas operações no Brasil para dar um melhor suporte aos seus clientes e demonstrar sua dedicação em satisfazer as necessidades exclusivas do mercado brasileiro.

"Estamos empolgados em reforçar nossa presença no Brasil e desenvolver nosso profundo conhecimento das necessidades da região", disse Mariani Pereira, Gerente Nacional da APsystems no Brasil. "Com a expansão da nossa operação local, vamos oferecer um serviço ainda mellhor aos nossos clientes, além de continuar oferecendo as mais avançadas soluções de microinversores, pensadas especialmente para o mercado brasileiro".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A APsystems vem sendo reconhecida constantemente pela EUPD Researchcomo a melhor marca de inversores fotovoltaicos no Brasil, refletindo o compromisso da empresa com a excelência na qualidade do produto e na satisfação do cliente. Por conhecer as demandas exclusivas do mercado brasileiro, a APsystems desenvolveu uma gama diversificada de soluções de microinversores que atendem as diferentes necessidades dos clientes brasileiros.