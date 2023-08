ChatGPT lança versão corporativa, enquanto sua popularidade cai

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira (28) o lançamento de uma versão corporativa de seu chatbot baseado em inteligência artificial (IA), enquanto o uso da ferramenta sofre um declínio nove meses após sua estreia histórica.

Com o ChatGPT Enterprise, as empresas terão acesso a uma versão premium do serviço, que, segundo uma publicação no blog da OpenAI, fornecerá melhorias de segurança e privacidade de "nível corporativo".

A questão da segurança de dados ganhou grande relevância entre as empresas. Algumas, como Apple, Amazon e Samsung, chegaram a impedir seus funcionários de usarem o chatbot, por temores de que informações sensíveis pudessem vazar.