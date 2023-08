Atlético de Madrid atropela Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid atropelou o Rayo Vallecano com uma goleada por 7 a 0 nesta segunda-feira (28), no fechamento da 3ª rodada do Campeonato Espanhol, e pulou para o segundo lugar na classificação.

O atacante francês Antoine Griezman abriu o placar logo aos 3 minutos, marcando seu primeiro gol na temporada, antes de Memphis Depay (16') e Nahuel Molina (36') ampliarem no primeiro tempo.

Na reta final da partida, Álvaro Morata, que entrou no lugar de Depay, lesionado, fez o quarto (73') e Ángel Correa marcou o quinto pouco depois (79').