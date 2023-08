Ação do grupo imobiliário chinês Evergrande desaba no dia de retorno à Bolsa

As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande desabaram quase 80% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira (28), dia que marcou o retorno dos títulos ao mercado após uma suspensão de 17 meses.

As ações do grupo registraram queda de até 87% durante a sessão na Bolsa, o que reduziu seu valor de mercado a menos de 600 milhões de dólares - em 2017 o grupo era avaliado em US$ 50 bilhões. O título da Evergrande encerrou o dia em baixa de 79,4%

No domingo, a Evergrande anunciou prejuízo no primeiro semestre do ano de 33 bilhões de yuanes (4,53 bilhões de dólares), um resultado melhor que as perdas de 66,4 bilhões de yuanes nos primeiros seis meses de 2022.

Mas os ativos disponíveis caíram de 2 bilhões de dólares no ano passado para US$ 556 milhões, reflexo de sua liquidez cada vez menor.

O mercado imobiliário da China "esfriou significativamente" nos primeiros seis meses do ano por várias falências no setor, "o que exacerbou ainda mais a volatilidade no mercado", afirmou a Evergrande.

A empresa destacou ainda o trabalho "constante para a reestruturação das suas dívidas no exterior".