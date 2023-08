Zimbábue: Emmerson Mnangagwa é reeleito para o segundo e último mandato

O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, foi reeleito para um segundo e último mandato de cinco anos no sábado (26), em um resultado anunciado muito antes do previsto após outra eleição conturbada no país.

Um porta-voz do partido da oposição disse poucos minutos depois de Mnangagwa ter sido declarado vencedor que rejeitaria os resultados como "reunidos às pressas sem a devida verificação".

A vitória de Mnangagwa significa que o partido ZANU-PF manteve a liderança governamental que teve durante todos os 43 anos de história do Zimbábue, desde que a nação foi renomeada após a independência do governo da minoria branca em 1980. O Zimbábue teve apenas dois líderes nesse período, o autocrata de longa data Robert Mugabe e Mnangagwa.