Verstappen vence GP da Holanda e chega a 9 vitórias consecutivas

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conseguiu neste domingo (27) sua nona vitória consecutiva ao dominar o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do francês Pierre Gasly (Alpine).

A largada aconteceu em pista seca, mas a chuva começou pouco depois e os pilotos tiveram que escolher entre seguir ou entrar nos boxes para trocar os pneus.

O primeiro a optar pela mudança foi Pérez, que assumiu a liderança da prova à frente do chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

A chuva parou rapidamente, o que se tornou um problema para os pilotos com pneus para pista molhada e os obrigou a fazer uma nova troca.

Nesta segunda parada, Verstappen assumiu a ponta na 12ª volta, à frente de Pérez e Alonso.

O clima continuava instável, com a chuva caindo em algumas partes do circuito. O americano Logan Sargeant (Williams) perdeu o controle do carro e bateu forte na 15ª volta, o que obrigou a entrada do Safety Car.

Após a retomada da corrida, Verstappen aumentou a distância sobre seus perseguidores, mas a chuva reapareceu na 60ª volta.