Roberto Mancini é o novo técnico da seleção da Arábia Saudita

Roberto Mancini, que em meados de agosto pediu demissão da seleção da Itália, é o técnico da Arábia Saudita, anunciou a Federação Saudita de Futebol neste domingo (27).

Mancini, de 58 anos, assinou um contrato de quatro anos quatro anos e chega para substituir o francês Hervé Renard, que deixou a equipe após a Copa do Mundo de 2022 para assumir a seleção feminina da França.

Mancini tinha afirmado que sua demissão da 'Azzurra' não tinha relação com uma eventual oferta saudita, e justificou sua saída com as últimas decisões do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, sobre a composição de sua comissão técnica.