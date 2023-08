Quenianos dominam pódio da Meia Maratona de Buenos Aires

No pódio feminino, o primeiro lugar foi para a etíope Yeshaneh Ababel Brihane (1h6m10s), seguida por sua compatriota Shone Guteni Imana (1h6m12s) e pela queniana Ruth Chepngetich (1h6m18s).

Entre os homens, o vencedor foi Roncer Konga Kipkorir, que completou os 21 quilômetros em 59m8s; seguido por seus compatriotas do Quênia Félix Kipkoech (59m28s) e Mwangi Cosmas Boi (59m29s).

Com um novo percurso nesta edição, a 34ª Meia Maratona de Buenos Aires bateu recorde de participantes, com 23 mil competidores. A prova faz parte do calendário da Federação Internacional de Atletismo.

sa/ol/cb