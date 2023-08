Primeiro-ministro da Índia propõe que União Africana se torne membro permanente do G20

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que o papel do país como anfitrião do G20 este ano será o de destacar as preocupações do mundo em desenvolvimento e propôs que a União Africana, organização que reúne os 55 países da África, se torne membro permanente do fórum. "Temos uma visão de inclusão e, com essa visão, convidamos a União Africana a se tornar membro permanente do G20", disse Modi neste domingo (27) ao discursar na cúpula do B20, em Nova Délhi. Fonte: Associated Press.