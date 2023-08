Prigozhin, o líder paramilitar que se tornou inimigo de Putin

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuja morte em um acidente de avião foi confirmada neste domingo (27), se tornou uma figura de destaque na Rússia pelo seu papel no conflito na Ucrânia, mas sua revolta contra o Kremlin no final de junho o transformou em um "traidor" para Vladimir Putin.

A morte de Prigozhin foi verificada por geneticistas e confirmada pelas autoridades russas neste domingo. O empresário estava na lista de passageiros de um avião que caiu na região de Tver, a noroeste de Moscou, em que todas as dez pessoas a bordo morreram.

A lista incluía o seu braço direito, Dmitri Utkin, chefe de operações do grupo paramilitar.