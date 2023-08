RÚSSIA MORTE PRIGOZHIN: Análise genética confirma a morte de Prigozhin, líder do grupo Wagner

A Rússia confirmou oficialmente neste domingo (27) a morte de Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, cujo avião caiu na quarta-feira, em meio a crescentes dúvidas sobre a causa do acidente.

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuja morte em um acidente de avião foi confirmada neste domingo (27), se tornou uma figura de destaque na Rússia pelo seu papel no conflito na Ucrânia, mas sua revolta contra o Kremlin no final de junho o transformou em um "traidor" para Vladimir Putin.

(conflito Rússia Wagner Ucrânia, Perfil, 686 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Ataque a tiros por 'ódio racial' deixa três mortos nos EUA

Um homem branco matou a tiros no sábado (26) três pessoas negras, dois homens e uma mulher, em Jacksonville, no estado americano da Flórida, antes de cometer suicídio, informaram autoridades, citando o "ódio racial" como motivo do ataque.

(racismo justiça armas tiroteio violência, 400 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Fim das pré-campanhas presidenciais no México: 'Chegou a vez das mulheres'

A reta final das pré-campanhas presidenciais no México começa neste domingo (27) para a oposição e na segunda-feira para o partido no poder, com um resultado que parece previsível: as eleitas serão mulheres.

(eleições política México, 468 palavras, já transmitida)

EAGLE PASS:

Boias, cercas e arames farpados: nada impede os migrantes rumo aos EUA

Com os dois filhos nos ombros, Wilfredo e Nataly deixam a costa mexicana em direção ao Rio Grande. Com a água na cintura, eles evitam a linha de boias que o estado do Texas colocou para bloquear a passagem de migrantes e seguem rumo aos Estados Unidos.

(EUA diplomacia política México migração, 686 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PENZA, Rússia:

A arriscada tarefa de ser ativista ambiental na Rússia

O ambientalista Igor Chastuj, 18 anos, segura uma jarra em frente a um ralo que jorra água quente e pútrida perto da cidade de Penza, no oeste da Rússia.

(Rússia Ucrânia meio-ambiente conflito poluição, a ser transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte reabre fronteiras nacionais após fechamento por covid

A Coreia do Norte deu mais um passo na suspensão do seu rígido confinamento devido à covid-19, permitindo que os seus cidadãos no exterior voltem ao país, informou a mídia estatal neste domingo (27).

(diplomacia vírus transporte epidemia saúde aviação NCoreia, 498 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

DARWIN, Austrália:

Três fuzileiros navais dos EUA morrem em acidente aéreo durante exercícios na Austrália

Três fuzileiros navais americanos morreram neste domingo (27) quando o avião Osprey, com o qual participavam em exercícios, caiu em uma ilha do norte da Austrália, informaram as autoridades militares dos Estados Unidos.

(EUA forças-armadas Austrália acidente, 481 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

ZANDVOORT:

Verstappen vence GP da Holanda e chega a 9 vitórias consecutivas

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conseguiu neste domingo (27) sua nona vitória consecutiva ao dominar o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do francês Pierre Gasly (Alpine).

(auto-f1 auto Mundial F1 NED, 747 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

