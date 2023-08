Napoli vence Sassuolo com tranquilidade no Italiano; Juventus empata

No segundo tempo, o time do técnico Rudi Garcia teve a chance de ampliar em outra cobrança de pênalti, mas Giacomo Raspadori bateu para fora (60').

Em seu primeiro jogo em casa, o Napoli venceu com tranquilidade o Sassuolo por 2 a 0 neste domingo (27), pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Quatro minutos depois, Giovanni Di Lorenzo fez o segundo aproveitando assistência de Khvicha Kvaratskhelia (64').

Com o resultado, o Napoli é o vice-líder da Serie A com os mesmos 6 pontos do Milan, que leva a melhor no saldo de gols.

Mais cedo, a Juventus não passou de um empate em casa com o Bologna em 1 a 1, apesar do retorno do meia francês Paul Pogba, fora do time desde maio.

Após a boa vitória sobre a Udinese por 3 a 0 na semana passada, a Juve decepcionou sua torcida, especialmente com um primeiro tempo discreto.

O Bologna então se aproveitou e saiu na frente com o escocês Lewis Ferguson (24').

Depois do intervalo, os 'bianconeri' buscaram o empate e chegaram a marcar com o sérvio Dusan Vlahovic (55'), mas o gol foi anulado por impedimento de Adrien Rabiot na jogada.