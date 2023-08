Juventus fica no empate em casa com o Bologna, apesar do retorno de Pogba

A Juventus não passou de um empate em 1 a 1 com o Bologna neste domingo (27), pela segunda rodada do Campeonato Italiano, apesar do retorno do meia francês Paul Pogba, fora do time desde maio.

Após a boa vitória sobre a Udinese por 3 a 0 na semana passada, a Juve decepcionou sua torcida, especialmente com um primeiro tempo discreto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Bologna então se aproveitou e saiu na frente com o escocês Lewis Ferguson (24').