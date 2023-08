Japão denuncia onda de assédio telefônico da China após despejo de água em Fukushima

O Japão instou a China a "garantir a segurança dos residentes japoneses na China" após uma onda assédio telefônico a empresas japonesas, resultado do controverso despejo no mar das águas residuais da usina nuclear de Fukushima.

Desde quinta-feira, dia em que o despejo começou, muitas empresas japonesas denunciaram ter recebido diversas ligações da China.

Hiroyuki Namazu, um diplomata japonês encarregado dos assuntos asiáticos e oceânicos, instou a embaixada chinesa em Tóquio a emitir um apelo à calma, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores divulgado no sábado.