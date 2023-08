Iniesta diz que Rubiales está 'prejudicando a imagem' do futebol espanhol

O meia Andrés Iniesta se declarou "triste" neste domingo (27) com a atitude do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, após o beijo forçado na atacante Jenni Hermoso, em um episódio que está "prejudicando a imagem do futebol" do país.

"Depois do que aconteceu na semana passada, gostaria de transmitir minha tristeza como pessoa, como pai de três filhas, como marido e como jogador", escreveu Iniesta em suas redes sociais.

"Creio que não podemos tolerar atuações como as que vimos, que mancharam um marco tão grande como ganhar um Mundial", acrescentou o jogador, autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010, na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda.