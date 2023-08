Fim das pré-campanhas presidenciais no México: 'Chegou a vez das mulheres'

A reta final das pré-campanhas presidenciais no México começa neste domingo (27) para a oposição e na segunda-feira para o partido no poder, com um resultado que parece previsível: as eleitas serão mulheres.

"É a transformação e chegou a vez das mulheres", proclamou no sábado a ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, diante de milhares de apoiadores reunidos no Monumento à Revolução, no penúltimo ato de sua campanha interna lançada em meados de junho.

Sheinbaum, de 61 anos, é a favorita junto com o ex-chanceler Marcelo Ebrard na corrida pela indicação presidencial do Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, esquerda nacionalista), que está no poder desde 2018.