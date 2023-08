Coreia do Norte reabre fronteiras nacionais após fechamento por covid

A Coreia do Norte deu mais um passo na suspensão do seu rígido confinamento devido à covid-19, permitindo que os seus cidadãos no exterior voltem ao país, informou a mídia estatal neste domingo (27).

A Coreia do Norte fechou as suas fronteiras no início de 2020 em resposta à pandemia do coronavírus, impedindo até a entrada dos seus próprios cidadãos.

As mudanças indicam que a Coreia do Norte modificará a sua rigorosa política anticovid para suspender gradualmente as medidas de quarentena, disse à AFP Cheong Seong-chang, pesquisador do Instituto Sejong.

"Com o último anúncio, espera-se um retorno em grande escala dos norte-coreanos por terra", acrescentou. Pyongyang começou gradualmente a mostrar sinais de suspensão das restrições sanitárias.

Em julho, autoridades chinesas e russas participaram de uma parada militar em Pyongyang, tornando-se os primeiros dignitários estrangeiros a visitar o país em anos.