Com 2 de Kane, Bayern vence Augsburg no Campeonato Alemão

Autor de um gol e um passe decisivo no primeiro jogo, o atacante inglês Harry Kane marcou duas vezes para o Bayern de Munique na vitória sobre o Augsburg por 3 a 1 neste domingo (27), pela 2ª rodada do Campeonato Alemão.

Kane, principal contratação do Bayern para a temporada, confirma seu bom início no novo clube, vice-líder da Bundesliga, superado no saldo de gols pelo Union Berlin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de 30 minutos de um jogo morno, o time do técnico Thomas Tuchel conseguiu abrir o placar com um gol contra do zagueiro Felix Uduokhain (32').