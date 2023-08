Chelsea contrata goleiro sérvio Djordje Petrovic

O Chelsea anunciou neste domingo (27) a contratação do goleiro sérvio Djordje Petrovic, que estava no New England Revolution dos Estados Unidos, para brigar pela posição com o espanhol Robert Sánchez, que também chegou ao clube nesta temporada.

Na atual janela de transferências, os 'Blues' perderam dois de seus goleiros: Edouard Mendy foi para o Al-Ahli da Arábia Saudita e Kepa Arrizabalaga foi cedido por empréstimo de uma temporada ao Real Madrid, para suprir a ausência de Thibaut Courtois, lesionado.

Petrovic, de 23 anos, chega com um contrato de sete temporadas, com opção de renovação por mais uma.