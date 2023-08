Ataque a tiros por 'ódio racial' deixa três mortos nos EUA

Um homem branco matou a tiros no sábado (26) três pessoas negras, dois homens e uma mulher, em Jacksonville, no estado americano da Flórida, antes de cometer suicídio, informaram autoridades, citando o "ódio racial" como motivo do ataque.

"Seu alvo era um determinado grupo de pessoas, os negros, que ele disse que queria matar. E isso está muito claro", disse o xerife TK Waters sobre o atirador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Waters, um homem branco de 20 anos que ainda não foi identificado começou a atirar em uma loja de descontos, armado com um fuzil do tipo AR e uma pistola.