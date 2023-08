A arriscada tarefa de ser um ativista ambiental na Rússia

A água examinada é procedente de uma fábrica de papel próxima, que já foi multada por poluição, e tem como destino o afluente do rio Sura, a 600 quilômetros de Moscou.

"Tem cheiro de chá", brinca ele após cheirar a amostra, enquanto sua esposa, Sonia, registra o cheiro e a cor amarelada da substância, junto com outros dois ativistas ambientais, Alexei Zetkin e Yakov Demidov. Todos eles têm menos de 20 anos.

O ambientalista Igor Chastuj, de 18 anos, segura uma jarra em frente a um ralo que jorra água quente e pútrida perto da cidade de Penza, no oeste da Rússia.

O líquido apresenta níveis excessivos de cloro, ferro e matéria orgânica.

"As pessoas que bebem essa água, pescam e tomam banho nela devem entender o perigo", disse Igor à AFP.

Grupos de ambientalistas como o de Igor e Alexei já enfrentavam a pressão das autoridades russas, e muitos foram proibidos na onda de repressão que se seguiu ao início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Foi o caso das equipes russas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e do Greenpeace, acusados de serem "indesejáveis" e de prejudicarem a economia do país.

Atualmente, apenas grupos ambientalistas locais sobrevivem, geralmente de dimensão menor, que seguem tentando continuar a luta.