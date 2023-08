Rússia: aeroportos de Moscou suspendem voos após novo ataque de drone

Um novo ataque de drones em Moscou na manhã deste sábado levou ao fechamento temporário dos três principais aeroportos da cidade, informou a mídia estatal russa. As autoridades culparam a Ucrânia por um novo ataque à capital russa e à região circundante. De acordo com a agência estatal russa Tass, os aeroportos de Sheremetevo, Domodedovo e Vnukovo suspenderam os voos por mais de uma hora na manhã deste sábado.

O Ministério da Defesa da Rússia e o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, disseram que um drone foi abatido sobre o distrito de Istra, na região de Moscou, cerca de 50 quilômetros a oeste da Praça Vermelha. Sobyanin disse em uma postagem no Telegram que não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.

Os canais russos do Telegram publicaram vídeos, alguns deles aparentemente de câmeras de segurança domésticas, do que alegaram ser a defesa aérea russa derrubando o drone. O Ministério da Defesa da Rússia culpa a Ucrânia pelo ataque. As autoridades ucranianas ainda não informaram se Kiev tem algum envolvimento com o ataque.