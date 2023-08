Rubens Barbosa: 'Adesão de autocracias ao Brics impõe desafios à política externa brasileira'

A ampliação do Brics deve diluir o peso do Brasil no bloco e impor novos desafios à política externa brasileira. O País, que atuava como um contraponto às posições antiocidentais de China e Rússia, agora deve ficar mais isolado dentro do próprio Brics, segundo Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice) e ex-embaixador do Brasil nos EUA. A seguir, trechos da entrevista do diplomata ao Estadão.

Qual o papel do Brasil após a expansão do Brics?

Fica difícil ver qual o rumo que o Brasil vai tomar. O País tem uma posição de equidistância na tensão entre China e EUA - e uma posição declarada de equidistância da guerra na Ucrânia. Esse grupo claramente é liderado e influenciado pela China e vai tomar posições que necessariamente não estarão em linha com a política externa brasileira. Além disso, a presença de regimes autocráticos deve criar dificuldades para o Brasil na arena internacional, problemas em áreas como direitos humanos e democracia. Como o Brics vai adotar uma posição sobre gênero com a presença da Arábia Saudita?