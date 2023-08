Presidente Bongo busca terceiro mandato no Gabão

Mais de 850 mil gaboneses são chamados às urnas nas eleições de turno único, o que lhes permite vencer com uma maioria relativa. Os locais de votação abriram às 07h00 (03h00 no horário de Brasília).

Bongo, de 64 anos, chegou ao poder em 2009, após a morte de seu pai, Omar, que governou o país durante 41 anos.

O seu rival, Ondo Ossa, é um professor de economia de 69 anos que foi ministro de Bongo de 2006 a 2009.

A principal plataforma da oposição, Alternance 2023, o escolheu como único candidato oito dias antes das eleições.

Onda Ossa prometeu "tirar" do poder o atual presidente e o seu todo-poderoso Partido Democrático Gabonês (PDG), pondo fim ao que chama de "dinastia Bongo", à frente do país há mais de 55 anos.

Ambos os candidatos conseguiram reunir milhares de apoiadores em eventos de campanha eleitoral nos últimos dias.

A oposição, no entanto, criticou a instituição do "voto único", um novo sistema de votação que funde pela primeira vez os votos presidenciais e legislativos, o que favorece o partido no poder.