Nos EUA, Grande parte da Flórida está em estado de emergência por possível tempestade tropical

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência neste sábado (26) para a maior parte da costa do Golfo do Estado, enquanto os meteorologistas dizem que um sistema climático na costa do México poderá em breve se tornar uma tempestade tropical e começar a se mover em direção à área. A declaração de DeSantis abrange a costa do Golfo, desde a cidade de Fort Myers, no sudoeste, ao norte, até a Cidade do Panamá, no Panhandle. Trinta e três dos 67 condados do Estado estão cobertos pela declaração.

O Centro Nacional de Furacões diz que há 70% de chance de o sistema se tornar uma tempestade tropical até segunda-feira e 90% de chance geral. Atualmente, seria chamada de "Idalia" se nenhuma outra tempestade tropical se formar antes dela. Os modelos de previsão não mostram o centro da tempestade se aproximando das áreas do sudoeste da Flórida, atingidas pelo furacão Ian no ano passado.

Não está claro se a tempestade atingirá a força de um furacão ou exatamente para onde irá. Ainda assim, qualquer tempestade desta natureza pode causar inundações massivas, cortes de energia, tempestades costeiras e tornados.