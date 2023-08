Morreu o lendário apresentador de TV americano Bob Barker

O apresentador de TV americano Bob Barker, conhecido por ter conduzido por mais de 35 anos o programa "The Price is Right", morreu, aos 99 anos, anunciou neste sábado seu agente, em comunicado enviado à AFP.

Ganhador de 19 prêmios Emmy em seus 60 anos de carreira no rádio e na TV, Barker morreu em casa, no estado da Califórnia, de causas naturais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Barker alcançou a fama apresentando o programa "Truth or Consequences" entre 1956 e 1975. Em 1972, assumiu o comando do The Price is Right, no canal CBS.