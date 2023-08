Milhares se manifestam no Níger em apoio à expulsão do embaixador francês

Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (26) em Niamei para apoiar o novo regime militar no Níger, que resultou de um golpe de Estado, um dia depois que os militares exigiram ao embaixador francês que abandonasse o país no prazo de 48 horas. No estádio Seyni Kountche, com capacidade para 30 mil pessoas, dois terços das arquibancadas estavam lotadas de manifestantes que agitavam as bandeiras do Níger, da Argélia e da Rússia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Temos o direito de escolher os parceiros que queremos. A França deve respeitar esta escolha", disse a modelo Ramatou Ibrahim Boubacar, que cobriu o seu corpo com uma bandeira do Níger.

"Durante 60 anos, nunca fomos independentes e só o fomos desde o dia do golpe", que ocorreu em 26 de julho e depôs o presidente eleito, Mohamed Bazoum. As declarações e manifestações contra a França se multiplicaram desde então. Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Níger exigiu que o embaixador francês deixasse o país dentro de 48 horas devido à sua "recusa em responder a um convite" do ministério e "outras ações do governo francês contrárias aos interesses do Níger". A França respondeu que "os golpistas não têm autoridade para fazer este pedido" e que "a permissão do embaixador depende apenas das autoridades legítimas do Níger". "Em vez de partir, o embaixador francês acredita que esta é a terra dos seus pais", criticou Idrissa Halidou, trabalhador paramédico e simpatizante do governo militar. O novo regime acusa a ex-potência colonial de preparar uma intervenção militar para devolver o poder a Bazoum e de influenciar a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que aumentou a pressão sobre Niamei.