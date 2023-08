Milan goleia Torino no Italiano; Roma perde para o Verona

No segundo tempo, o atacante francês fechou a goleada com mais um gol de pênalti (65').

"Nossa ambição é ganhar o título, não podemos esconder isso, mas temos que manter a calma, é só o começo do campeonato. Este time tem muita qualidade e boas peças em todas as posições", disse Giroud ao canal Sky Sport.

Com a vitória, o Milan soma seis pontos em duas rodadas e fica na liderança provisória da Serie A pelo melhor saldo de gols em relação ao Hellas Verona, que bateu a Roma por 2 a 1 e também se manteve 100%.

Os 'giallorossi', que na primeira rodada empataram em 2 a 2 com a Salernitana em casa, foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, graças aos gols de Ondrej Duda (4') e Cyril Ngonge (45'+3).

No segundo tempo, a Roma conseguiu diminuir com Houssem Aouar (56'), mas as esperanças de uma virada praticamente acabaram com a saída do argentino Paulo Dybala devido a problemas musculares (69').

Em outros jogos do dia, o Frosinone venceu a Atalanta por 2 a 1 e o Monza bateu o por 2 a 0.