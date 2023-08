Mbappé faz 2, e PSG vence primeira no Campeonato Francês

Depois de acompanhar o primeiro jogo das arquibancadas, Kylian Mbappé voltou ao Parque dos Príncipes como titular neste sábado (26) e marcou dois gols na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Lens, a primeira da equipe pelo Campeonato Francês, em jogo válido pela 3ª rodada.

O astro francês tinha sido afastado no final de julho devido à queda de braço com a diretoria do PSG sobre sua renovação de contrato e ficou de da estreia da equipe na Ligue 1, no empate em casa com o Lorient em 0 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda rodada, contra o Toulouse, começou no banco e entrou no segundo tempo para marcar o gol da equipe no empate em 1 a 1.