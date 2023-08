Lula, Janja e ministros sambam com grupo de música africana em Angola

Convivendo com dores no quadril, Lula não arriscou muitos movimentos na dança. Janja ainda incentivou Lula a tocar um dos instrumentos, mas o presidente não se aventurou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, sambaram ao som de ritmos tradicionais africanos neste sábado, dia 26, no último dia da visita de Estado a Angola. Eles assistiram à apresentação do grupo musical angolano Nguami Maka, que tocou com instrumentos de percussão no teatro do Instituto Guimarães Rosa, braço cultural mantido pelo Itamaraty em Luanda.

A apresentação fez parte dos compromissos de promoção e intercâmbio cultural do governo brasileiro. O instituto, antes conhecido como Centro Cultural Brasil-Angola, é uma das referências no setor em Luanda. Trata-se de um prédio histórico dos anos 1920, localizado na Baixa de Luanda. Ele foi cedido ao Brasil em acordo que cedeu ao país africano a Casa de Angola, na Baixa do Sapateiro, em Salvador.

Lula inaugurou uma galeria em homenagem ao diplomata Ovídio de Andrade Melo. Ele era o representante do Brasil em Angola quando convenceu o governo militar a reconhecer, em 1975, a independência do país. Até hoje o Brasil é reconhecido pelos angolanos como o primeiro país a ter reconhecido a independência do país. Mas, segundo testemunhou, acabou sendo "punido" no Itamaraty, deslocado para postos diplomáticos de menor relevância.

"Esse grande diplomata e humanista brasileiro destacou-se pela coragem. Mesmo sob circunstâncias políticas adversas no Brasil, apoiou a luta do povo angolano por sua independência", disse Lula.