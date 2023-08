EUA: ataque a tiros em loja de Jacksonville, na Flórida, deixa 'série de mortos', diz prefeita

Os alunos da Universidade Edward Waters estavam sendo mantidos em seus dormitórios. Nenhum aluno ou corpo docente está envolvido no atentado, disse a escola em comunicado.

Clima na vizinhança

Ex-funcionária da rede, Penny Jones disse à Associated Press que trabalhou na loja que vende artigos de variedades a US$ 1 até alguns meses atrás. Ela mora a poucos quarteirões de distância do local das mortes, em um bairro predominantemente negro. "Estou apenas esperando para ouvir sobre meus colegas de trabalho com quem trabalhei", disse. "Não sei se é seguro circular pela vizinhança."

Jones acrescentou que estava "se sentindo estranha, assustada". "Não quero sair de casa. Estou pensando: quero voltar para a loja? Isso vai começar a acontecer com mais frequência? Não sei qual é a causa disso. Estou confusa. São muitos sentimentos diferentes acontecendo agora", disse.

O tiroteio aconteceu cinco anos depois que um homem armado abriu fogo durante um torneio de videogame em Jacksonville, matando duas pessoas antes de se matar com um tiro.Fonte: Associated Press.