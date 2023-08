Djokovic ameaça liderança de Alcaraz em seu retorno ao US Open

Um ano depois de conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira, o espanhol Carlos Alcaraz defenderá o título do US Open ameaçado pelo sérvio Novak Djokovic, decidido a voltar à liderança do ranking da ATP em seu retorno a Nova York. Djokovic, que ficou de fora na edição do ano passado por ter se recusado a se vacinar contra o coronavírus, chega para o último Major do ano com grandes metas a seu alcance. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira delas pode ser batida já na próxima segunda-feira (28), na rodada inaugural do torneio, já que basta uma vitória sobre o francês Alexandre Muller (número 85 da ATP) para desbancar Alcaraz novamente do topo do ranking mundial.

Cumprido esse objetivo, 'Nole' irá buscar seu quarto título do US Open e o 24ª Grand Slam de sua extraordinária carreira, que Alcaraz impediu em julho na memorável final de Wimbledon. Após a aposentadoria de Roger Federer e a possível despedida de Rafael Nadal por conta das lesões, Djokovic encontrou em Alcaraz um obstáculo em seu objetivo de dominar sozinho o circuito. Por enquanto, ambos já se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória do espanhol e três do sérvio, a última delas na final do Masters 1000 de Cincinnati, na semana passada. Este último duelo, uma batalha de quase quatro horas, fez as expectativas aumentarem para o choque em Nova York entre o líder da nova geração e o último baluarte da velha guarda.

Tanto Alcaraz, que no ano passado venceu o US Open e se tornou o número 1 mais jovem da história, como Djokovic deverão superar outros nomes que sonham em chegar à final do dia 10 de setembro. Entre esses candidatos se sobressaem o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e algoz de Djokovic na final de 2021, quando o sérvio ficou a um passo de conquistar os quatro Grand Slams daquele ano. Desde então, Medvedev não conseguiu vencer outro Major, mas em 2023 já levantou cinco troféus, entre eles os Masters 1000 de Roma e de Miami.

Pelo lado dos jovens talentos, o italiano Jannik Sinner e o dinamarquês Holger Rune querem chegar pela primeira vez a uma final de Grand Slam, depois de terem conquistado seus primeiros Masters 1000. Sinner, campeão em Toronto, pode reeditar nas quartas de final seu duelo épico do ano passado com Alcaraz, que se estendeu até a madrugada em Nova York. Enquanto o espanhol poderá encontrar Medvedev nas semifinais, Djokovic parece ter um caminho mais acessível até a final. Os principais obstáculos em seu lado da chave seriam Rune, o grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud, finalista no ano passado.