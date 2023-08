'Cerca de 2.000' peças roubadas do Museu Britânico, algumas já recuperadas, segundo seu presidente

"Cerca de 2.000" peças de arte foram roubadas do Museu Britânico, embora algumas já tenham sido devolvidas, disse neste sábado (26) o presidente da prestigiada instituição cultural, um dia depois da renúncia do seu diretor.

No cargo desde 2016, Hartwig Fischer anunciou sua renúncia na sexta-feira com efeito imediato, após a revelação de uma série de roubos das coleções do museu ao longo dos anos.

Em declarações à rádio BBC, o presidente do museu, o ex-ministro conservador George Osborne, disse neste sábado que não sabia o número exato de itens levados, mas deu "uma estimativa de cerca de 2.000".