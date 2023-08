Arsenal tropeça e Manchester United vira sobre Nottingham Forest no Inglês

O Arsenal perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Inglês ao empatar com o Fulham em 2 a 2 neste sábado (26), uma semana antes de receber o Manchester United, que venceu de virada o Nottingham Forest por 3 a 2.

Após o empate dos 'Gunners', apenas o Brighton, que ainda enfrenta o West Ham, e o Manchester City, que visita no domingo o Sheffield United, podem chegar a três vitórias nas três primeiras rodadas.

Depois de sair atrás no placar, com gol do brasileiro Andreas Pereira (57'), o Arsenal conseguiu a virada no segundo tempo com Bukayo Saka (70', de pênalti) e Eddie Nketiah (72'), mas o português João Palhinha (87') marcou no fim para decretar o empate.