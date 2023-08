Seleção feminina da Espanha sobe para 2º lugar no ranking da Fifa; Suécia lidera

A seleção espanhola de futebol feminino, que venceu a Copa do Mundo no último domingo ao derrotar a Inglaterra (1-0) na final, alcançou a segunda posição no ranking da Fifa, divulgado nesta sexta-feira (25), superada apenas pela Suécia, semifinalista do torneio.

A Espanha, que no início do Mundial ocupava o sexto lugar, ganhou quatro posições e está próxima do topo do ranking, que teria alcançado se não tivesse "deixado escapar 35 pontos na derrota contundente de 4 a 0 sofrida para o Japão em seu último jogo da fase de grupos", especifica o comunicado da Fifa com as mudanças na classificação.

A Suécia, número 3 antes do início da Copa do Mundo e que derrotou a Austrália na disputa pelo terceiro lugar, consegue, assim, chegar à liderança pela primeira vez em sua história, destronando os Estados Unidos, que após serem eliminados nas oitavas de final, passam a ocupar agora o terceiro lugar na lista.