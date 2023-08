Regime militar do Níger expulsa embaixador da França

O regime militar que tomou o poder no Níger em 26 de julho ordenou, nesta sexta-feira (25), ao embaixador da França que deixe o país no prazo de 48 horas, anunciou a chancelaria do país africano em um comunicado.

Devido à "recusa do embaixador (...) em responder a um convite" do ministério "para um entrevista" e a "outras ações do governo francês contrárias ao interesse do Níger", as autoridades "decidiram retirar suas credenciais" e "pedir que saia do território nigerino em 48 horas", explica o comunicado.

As declarações e manifestações antifrancesas se multiplicaram no país desde a deposição do presidente Mohamed Bazoum, eleito democraticamente.