Putin assina decreto que obriga paramilitares a prestar juramento à Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto nesta sexta-feira (25) que obriga membros de grupos paramilitares a prestar juramento à Rússia, como fazem os soldados regulares do Exército, dois dias após a suposta morte do chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

O decreto, publicado no site do governo, exige que jurem "fidelidade" e "lealdade" à Rússia e "cumpram rigorosamente as ordens dos comandantes e superiores".

Devem também comprometer-se a "respeitar sagradamente a Constituição Russa", "cumprir conscientemente as tarefas que lhes são confiadas" e "defender corajosamente a independência e a ordem constitucional do país".